Olen - Tessa Wuyts uit Olen legt de laatste hand aan Brief uit de hemel. Een kinderboek dat ze schreef in naam van haar doodgeboren dochtertje Charlotte. “Een boekje dat het grote verdriet draaglijker moet maken.”

Begin 2015 lachte het leven Tessa (29) toe. Ze was in verwachting van haar tweede kindje, een meisje dat ze Charlotte zou noemen. Een zusje waar haar zoontje Levi, die toen 6 jaar was, al jaren om vroeg. ...