Dieven aan de haal met duur paardenmateriaal

Beerse - De eigenaars van een paardenstal in de Weerstandersstraat in Beerse deden dinsdagochtend een onaangename ontdekking. Uit de zadelkamer van de paardenstal waren zo’n 25 zadels en hoofdstellen gestolen. Dergelijke diefstallen komen de laatste tijd steeds vaker voor.

De stal met tien paarden is privé-eigendom van Karel Peeters en Claudee Feron. Het domein is afgesloten met een draad, maar dat hield de inbrekers niet tegen. “Maandagnacht zijn we rond 0.30u thuisgekomen”, vertelt Karel ­Peeters. “Ik heb eerst nog even rondgewandeld voor ik ben gaan slapen. Toen was er nog niks verdachts te zien. Mijn vrouw ging dinsdagochtend rond 7u naar de stal en stelde vast dat er was ingebroken. De daders zijn eerst onder de draad gekropen en hebben een deur geforceerd om in de zadelkamer te geraken. Je kon goed zien langs waar ze juist gekomen waren. In het zand stonden hun voetsporen en bij de draad lagen nog wat spullen die ze in hun haast hebben achtergelaten. Wij wonen 50 meter van de stal, maar hebben ‘s nachts niks gehoord.”

De dieven wisten goed wat ze moesten meenemen. De rekken aan de muur van de zadelkamer zijn helemaal leeg. “Ik deed de deur open en zag meteen dat er van alles weg was”, zegt amazone Claudee Feron. “Er zijn twee merkenzadels en 15 paardenhoofdstellen verdwenen. Verder nog een stuk of zeven singels (riemen die het zadel op zijn plaats houden). Daar hebben ze nog een deel van laten liggen. Singels alleen al kosten zo’n 250 euro per stuk, maar de andere materialen zijn veel kostbaarder. Het totale bedrag van de gestolen spullen komt waarschijnlijk in de buurt van 30.000 euro. De minder dure spullen zoals beenbeschermers hebben de daders laten liggen. Ik neem normaal gezien eind deze maand deel aan een wedstrijd in Zandhoven. Zonder de gepaste materialen wordt dat moeilijk. Misschien kan ik er nog ergens lenen?”

Afgelegen stal

"We wonen hier erg afgelegen”, legt Karel Peeters uit. “De dieven moeten zich goed voorbereid hebben. In de gestolen spullen staan wel namen of initialen, maar dat wil niet zeggen dat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. Het lijkt me sowieso onwaarschijnlijk dat iemand die hier in de buurt woont en paarden heeft de inbraak gepleegd heeft. Ik denk eerder dat een georganiseerde buitenlandse dievenbende moet geweest zijn. De gestolen paardenmaterialen worden waarschijnlijk ergens in het voormalige Oostblok gebruikt. De politie hoopt dat hun voertuig geregistreerd werd op de camera’s die naast een aantal invalswegen staan.”