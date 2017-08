Drugsverdachte ontsnapt via nooduitgang van politietoren Oudaan

De Antwerpse politie heeft opnieuw een crimineel laten ontsnappen. Zondag kon een jongeman die net door speurders was gearresteerd wegens drugsfeiten, eenvoudig ontsnappen via de nooduitgang van de politietoren op de Oudaan.

De jongeman werd zondag samen met een kompaan ingerekend door speurders van het zogenaamde Drugsondersteuningsteam (DOT). De speurders die de arrestatie uitvoerden, brachten de verdachten voor verhoor over naar de politietoren op de Oudaan in Antwerpen. Terwijl de ene verdachte werd verhoord, slaagde de andere erin om zich aan de aandacht te onttrekken en weg te glippen via de nooduitgang van het gebouw.

“Toen de ontsnapping werd vastgesteld, werd het gebouw afgegrendeld, maar de verdachte hebben we jammer genoeg niet meer kunnen aantreffen”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Hij is nog steeds voortvluchtig.”

Derde in drie weken

Voor de Antwerpse politie is de ontsnapping een pijnlijke kwestie, want het is al de derde crimineel in drie weken die er in slaagt om de benen te nemen. Vorige week nog slaagde een 25-jarige arrestant erin om te ontsnappen uit het cellencomplex van de politie op de Noorderlaan. Drie weken geleden ontsnapten twee gedetineerden tijdens hun overbrenging naar het hof van beroep in Antwerpen.