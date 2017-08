Aantal overvallen op juweliers fors gedaald

Het aantal overvallen op juweliers in ons land is in vrije val. Dat blijkt uit cijfers van verzekeringsmakelaar Vanbreda. Waar er in 2011 nog 87 juweliers in België en Nederland het slachtoffer werden van een overval, waren dat er volgens Vanbreda in 2016 nog slechts twaalf. “Preventie loont”, klinkt het.

Juwelier Colman op de Eiermarkt, vlak naast het Hilton Hotel op de Groenplaats, is een van de grootste en bekendste zaken van Antwerpen. In april werd de vestiging in Knokke nog het slachtoffer van een ramkraak: met een auto probeerden criminelen tot viermaal toe de deur in te beuken. Maar de kraak mislukte: de daders konden wel een eerste deur vernielen, maar toen ze merkten dat er nóg een deur achter zat, gaven ze het op. Ze konden wel aan de haal gaan met enkele dure handtassen van een Louis Vuitton-winkel in de buurt, maar werden later opgepakt. Bij Colman maakten ze geen buit.

“Dat hebben we te danken aan de investeringen die we hebben gedaan om ramkraken te vermijden”, zegt manager Fon Martens van juwelier Colman. “Toen we de zaak in 2009 overnamen, hebben we alles verbouwd. Maar we hebben ook samengezeten met onze verzekeraar en enkele experts om te bekijken hoe we ons het best konden beveiligen.”

Massief gewapend beton

Het resultaat is dat je de zaak binnenkomt via een sas, waarbij de tweede deur pas opengaat als de eerste helemaal gesloten is. Er hangen zo’n veertig camera’s in de toonzaal en de buitenmuren bestaan uit massief gewapend beton. De vitrines bestaan uit een speciaal soort glas dat uiterst slagbestendig is.

Dit soort preventiemaatregelen zorgt volgens Nick Van den Broeck, expert juweliersverzekeringen bij Vanbreda, voor een spectaculaire daling van het aantal overvallen bij juweliers. “In 2011 zagen we een piek in het aantal overvallen met 87 slachtoffers in België en Nederland”, zegt Van den Broeck. “Vorig jaar waren het er nog twaalf.”

Ook het aantal ramkraken is opvallend sterk gedaald: in 2002 en 2003 werd er nog een tweehonderdtal feiten per jaar geregistreerd, vandaag gaat het jaarlijks nog om een tiental kraken.