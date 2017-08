Andy Lefevere volgt zichzelf op in Rally van Staden

Staden - Andy Lefevere heeft dinsdag in een Skoda Fabia WRC de zevende editie van de Rally van Staden op zijn naam geschreven. Hij volgt in deze VAS-manche zichzelf op. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) en Jelle Vermeire (Ford Fiesta R5) klommen mee op het podium.

Lefevere ging voor de gelegenheid op weg met een Skoda Fabia WRC en had daarmee de krachtigste wagen van het hele pak. De West-Vlaming nam dan ook resoluut de kop op de kletsnatte openingsproeven.

Zijn belangrijkste concurrent Vincent Verschueren verloor snel de voeling, want hij had geen regenbanden mee. Toen de huidige leider in het Belgisch rallykampioenschap even later ook nog ruim een halve minuut verloor door even een gracht op te zoeken, kreeg Lefevere vrije baan. Hij reed gecontroleerd naar de finish en hield na de twaalf klassementsproeven 29,2 seconden over. Voor beiden was de wedstrijd een goede voorbereiding op de komende BK-manche, de Omloop van Vlaanderen in Roeselare op 1 en 2 september.

Jelle Vermeire mocht mee het podium op bij zijn debuut in een R5-wagen. De West-Vlaming bleef een hele dag foutloos en reed een regelmatige wedstrijd. Hij eindigde wel op ruim drie minuten van de winnaar.

Stefaan Stouf werd vierde in zijn Ford Sierra Cosworth en was daarmee ook de snelste bij de historische wagens. Hij eindigde op een halve minuut van Vermeire.