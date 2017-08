Kalmthout - Met Vier in Bed (VTM) is vanavond te gast in Casa L’Arcobaleno, het Italiaanse vakantiehuisje van Marc Huybrechts en zijn vrouw Gaby. “We mochten voor de opnames met de boot naar Sardinië.”

Het VTM-programma Met Vier in Bed is momenteel toe aan een Italiaanse week. Marc Huybrechts en Gaby Henseler uit Kalmthout hebben al jaren een vakantiehuis in Montecchio, een authentiek dorpje verscholen ...