Colombia verklaart conflict met Farc-guerrilla beëindigd

Met de teruggave van de laatste wapens is het meer dan 50 jaar durende conflict met de linkse Farc-guerrilla in Colombia officieel als beëindigd verklaard. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties ontvingen dinsdag de laatste wapens en de laatste springstof werd ingezameld. Ook president Juan Manuel Santos nam aan de plechtigheid in Fonseca, in het oosten van Colombia aan de grens met Venezuela, deel.

“Vandaag blaast het conflict zijn laatste adem uit (...) Met de ontwapening is het conflict echt beëindigd en begint een nieuwe fase in het leven van onze natie”, stelde Santos.

Volgens het internetportaal El Tiempo werden in totaal 8.112 wapens en 1,3 miljoen patronen ingezameld. “Nu kunnen we zones van het land ontwikkelen, die we nooit hebben kunnen ontwikkelen”, aldus Santos. Door het in 1964 begonnen conflict was de Colombiaanse staat in vele regio’s niet aanwezig.

De Verenigde Naties hebben de voorbije maanden in 26 door Colombiaanse militairen en de VN bewaakte ontwapeningszones wapens, granaten en munitie van de op het laatst 6.800 Farc-strijders ingezameld. Die waren daar begin dit jaar bijeengekomen om de overgang naar een normaal leven voor te bereiden. De Farc streeft een politiek project na en wil binnen enkele weken een politieke partij beginnen.

De communistische Farc werd tijdens de burgeroorlog in 1964 opgericht. Het duurde tot 2012 tot beide partijen rond de gesprekstafel gingen zitten. Een eerste vredesakkoord werd door het Colombiaanse volk weggestemd. Een aangepaste versie werd vorig jaar dan toch goedgekeurd. President Santos kreeg hiervoor overigens de Nobelprijs voor de Vrede.

Tijdens het conflict lieten meer dan 220.000 mensen het leven.

