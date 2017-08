Eddy Casteels brengt aantal Belgian Lions terug tot 12 voor EK basket, Sam Van Rossom maakt comeback

Brussel - Eddy Casteels, bondscoach van de Belgische basketbalmannen, heeft de selectie van de Belgian Lions teruggebracht tot twaalf spelers en twee invallers voor het komende toernooi in het Franse Toulouse, waar de Belgen zich klaarstomen voor het EK in het Turkse Istanboel. Dat maakte de Koninklijke Belgische Basketbalbond (KBBB) dinsdag bekend.

Sam Van Rossom (31) trainde afgelopen week mee met de Lions en viert na twee jaar (EK 2015) zijn comeback bij de nationale ploeg. De ex-speler van onder meer Valencia werd einde mei geopereerd aan de knie. Speler van het Jaar Olivier Troisfontaines (Okapi Aalstar) en Amaury Gorgemans (Charleroi) vallen uit de selectie. Vincent Kesteloot (Oostende) en Retin Obasohan (Oettinger Rockets) staan stand-bye. Obasohan (knie) ondergaat vrijdag in Antwerpen en bij dokter Declercq een nieuwe scan/controle en weet dan of het EK (31 augustus-17 september, Istanbul) haalbaar is.

De komst van Matt Lojeski is waarschijnlijk niet meer aan de orde. De Belgische Amerikaan, die vorige week tekende bij de Griekse topclub Panathinaikos Athene, werd in maart aan de achillespees geopereerd staat dicht bij een comeback, maar is niet inzetbaar voor het internationaal tornooi van komend weekend in het Franse Toulouse. De Lions oefenen vrijdag in Toulouse tegen Frankrijk, zaterdag versus Italië en zondag tegen Montenegro. Donderdag vertrekken de Lions naar Frankrijk.

De twaalf Belgen die er zullen aantreden zijn Sam Van Rossom, Jonathan Tabu, Manu Lecomte, Hans Vanwijn, Maxime De Zeeuw, Quentin Serron, Jean Salumu, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Axel Hervelle, Kevin Tumba en Ismael Bako.

België neemt het op het EK in groep D op tegen Groot-Brittannië (01/09), Letland (02/09), Rusland (04/09), Turkije (05/09) en Servië (07/09).