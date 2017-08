Man verdrinkt bijna nadat rolstoel omkiepert tijdens overstroming, maar wordt gered door anonieme weldoeners

Een man uit de Amerikaanse staat New Orleans werd vorige week op het nippertje gered door twee lokale helden, nadat hij met zijn rolstoel was omgevallen in een overstroomde straat. De man vreesde voor zijn leven omdat hij dreigde te verdrinken in het stijgende water, maar kwam er met de schrik van af door de hulp van zijn anonieme redders.

De Amerikaanse staat New Orleans wordt momenteel geteisterd door hevige regenval, waardoor verschillende straten en steden zijn overstroomd. Vorige week wilde een man in een elektrische rolstoel zich door het hondenweer jagen, maar dat was bijna dramatisch afgelopen toen zijn rolstoel omkieperde in enkele tientallen centimeters water.

Hij werd echter snel gered door twee barmhartige Samaritanen, die in een restaurant in de buurt werken, maar liever anoniem wensen te blijven. De redders trokken de man weer recht en begeleidden hem onder een balkon, waar hij even kon bekomen. Hoewel het onbevestigd is door officiële bronnen, verzekerden getuigen dat de man “oké” was.

De anonieme redders werden als helden onthaald in Port of Call, het restaurant waar ze werken, gelegen in het French Quarter, een historisch gedeelte van New Orleans.