David Goffin door linkerknie kansloos onderuit in eerste ronde Masters Cincinnati

David Goffin (ATP 13) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/4.973.120 dollar).

De 26-jarige Luikenaar, het negende reekshoofd, ging in twee sets onderuit tegen de vier jaar jongere Nick Kyrgios (ATP 23): 6-2 en 6-3 na 1 uur en 7 minuten. Tijdens de wedstrijd had onze landgenoot last aan de linkerknie. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor Goffin in Cincinnati.

Het was het derde onderlinge duel tussen Goffin en de Australische bad boy. Kyrgios won ook de twee vorige ontmoetingen, eind maart in de achtste finale in Miami (7-6 (7/5), 6-3) en vorig jaar in de finale in Tokio (4-6, 6-3, 7-5), ook allebei op hardcourt.

Op het Masters 1.000 van vorige week in Montreal sneuvelde Goffin eveneens vroeg in het toernooi. Hij verloor er in de tweede ronde van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 56).