VIDEO. Deze dansende vuilnisman is ware internethit

Plezier in je werk, het is iets wat de Nederlands Limburgse vuilnisman Amin Mancour Billah uit Venlo maar al te goed kent. Tijdens de vuilophaling, zette de man zijn beste danspasjes voor en dat zorgde voor een hilarisch filmpje.

Op het filmpje, gemaakt door een collega van Amin, is te zien hoe de vuilnisman vrolijk dansend achter de wagen aanhuppelt. Hij toont daarbij zelfs enkele opvallende ‘moves’. Het filmpje werd op de site Dumpert al meer dan 190.000 keer bekeken in minder dan 24 uur. Amin zelf blijft er rustig onder: “ja weet je, soms zit ik gewoon in mijn eigen wereldje en dan komen de beentjes vanzelf los”, aldus de man tegen L1 Radio.