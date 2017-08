Waarom Netflix je minder goed doet slapen

Het lijkt misschien ontspannend: een avondje naar je favoriete serie kijken, maar ‘bingewatchen’ kan nefast zijn voor je slaapritme, zo blijkt uit een onderzoek van de UGent bij 423 jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Acht op de tien jongeren houdt regelmatig een bingewatch-avondje, een op de vijf zelfs meerdere keren per week. Maar hoe meer je verknocht raakt aan een serie, des te sneller krijg je slaapproblemen. Een op de drie jongeren blijkt minder goed te slapen dan leeftijdsgenoten zonder een serieverslaving. Omdat de afleveringen vaak met een cliffhanger eindigen, zorgt dat voor mentale opwinding. Daardoor ligt de slaapkwaliteit beduidend lager. Bingewatchers vallen minder snel in slaap en krijgen vaker af te rekenen met vermoeidheid of slapeloosheid.

Toch is het niet nodig om Netflix en consorten volledig uit je leven te bannen. Na een seriemarathon een half uurtje gewoon tv kijken, kan al helpen bij het creëren van mentale rust.