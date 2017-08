Eieren met fipronil aangetroffen in Zuid-Korea

Op een boerderij in Zuid-Korea zijn eieren met de insecticide fipronil aangetroffen. Dat heeft de regering in Seoel dinsdag meegedeeld. Voorlopig is niet bekend hoeveel eieren besmet werden met fipronil en hoeveel er op de markt zijn beland.

Volgens persbureau Yonhap gebruikte de boerderij ten oosten van Seoul fipronil op advies van een naburige boerderij. Het ministerie van Landbouw heeft de eierenproductie een halt toegeroepen en tests op alle boerderijen aangekondigd. Drie van de belangrijkste supermarktketens in het land verkopen alvast geen eieren meer, aldus Yonhap.

In Europa barstte twee weken geleden een schandaal los over de aanwezigheid van fipronil in eieren. Tot dusver zijn besmette eieren of eierproducten aangetroffen in zeventien landen op het continent.

