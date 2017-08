Ondanks minder weer toch 450.000 dagtoeristen aan de kust

Oostende - De kust heeft de prognose voor het verlengde weekend van 450.000 dagtoeristen waargemaakt. De hotels zijn voor negentig procent bezet. “We zien dat de kust een vierseizoenenbestemming is. Dat stemt ons tevreden, al misten we de zon als de kers op de taart afgelopen weekend”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a).

Het minder goede weer was ook aan de Belgische kust een feit tijdens het hemelvaartweekend. Toch werd de verwachting van zowat 450.000 dagtoeristen gehaald. “Het minder goede weer is vooral voor de strandbars en andere uitbatingen die afhankelijk zijn van de zon een negatieve factor geweest. Het stemt ons wel gunstig dat we merken dat de kust in elk seizoen blijkt aantrekken”, reageert De Block.

Tot en met juli had de kust mooi weer. Nu is het wat minder, maar De Block hoopt op een goed najaar. “Vorig jaar hadden we in het hemelvaartweekend 550.000 dagtoeristen op drie dagen. Nu zijn dat er 450.000 op vier dagen. Het is dus minder, maar rekening houdend met het weer, mogen we zeker niet klagen”, besluit hij.

