Romain Hardy heeft zijn contract bij Fortuneo-Oscaro met een jaar verlengd. Dat heeft de Franse wielerploeg dinsdag gemeld.

Hardy rijdt sinds dit jaar voor Fortuneo-Oscaro. De 28-jarige Fransman kwam in het verleden uit voor Bretagne-Schuller (2010-2012) en Cofidis (2013-2016).

Afgelopen juli eindigde Hardy in de Tour de France op de 26e plaats. In 2012 pakte hij de zege in de eerste etappe van de Ronde van de Haut-Var.