Eerste bezoekers op ontdekking in gigantisch maïsdoolhof

Putte - vzw Kempens Landschap opende dinsdag voor de vijfde keer een maïsdoolhof op de gemeentegrens van Beerzel (Putte) met Heist-op-den-Berg. Het veld tegenover domein Ter Speelbergen is dus weer helemaal klaar om avontuurlijke bezoekers te ontvangen.

Het weer klaarde dinsdagochtend net op tijd op voor de officiële opening van het doolhof, zodat de eerste bezoekers er naar hartelust én zonder paraplu's konden verdwalen. "Kempens Landschap wordt twintig jaar. Daarom heeft ons doolhof ditmaal ook twintig zijgangen", legt covoorzitter en gedeputeerde van de provincie Inga Verhaert uit. "De bedoeling is dat bezoekers onderweg acht vlaggen ontdekken alvorens ze naar de uitgang op zoek gaan. Het wordt dus een extra uitdagende editie."

Een aantal buurtbewoners kreeg het privilige om als eerste te genieten van de verdwaalpret. Paul De Ron en Martine Van Hoorde zijn naaste buren van het doolhof en misten sinds de start nog geen enkele editie. "Het is altijd weer prettig om het hier te ontdekken", vertellen ze. "Tijdens de editie van 2013, die toen samen met Emmaüs werd georganiseerd, leerden we in feite voor het eerst in twintig jaar onze buren pas echt kennen. Het was enorm gezellig toen."

Zowel Putte als Heist-op-den-Berg werken mee aan het initiatief, dat de gemeentegrenzen overschreidt omwille van de ligging. Ter ere van de opening valt er vandaag tot 19u nog heel wat te beleven in de rand van het doolhof. Zo staat er onder meer een gigantisch springkasteel. Op vrijdag 22 september kunnen bezoekers nog een extra avontuurlijke nocturne beleven in het maïs. De laatste bezoekdag valt op zondag 24 september. Een ticket kost 4 euro.

www.kempenslandschap.be