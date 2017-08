Bliksem slaat in op woning

Mechelen - Aan het Schansveld in Battel (Mechelen) is dinsdagvoormiddag een bliksem ingeslagen op de rand van het dak van een nieuwbouwwoning. Daardoor ontstond er brand aan de zonneboilerinstallatie. De schade bleef beperkt.

Toen de brandweer arriveerde steeg er donkere rook op uit een verluchtingsgat in de gevel. De brandweer beukte de deur van het huis in en ging op zoek naar de plaats waar het vuur woedde. “Uiteindelijk bleek de installatie van de zonneboiler geraakt te zijn. We hebben de vlammen snel kunnen doven zodat de eigenlijke brandschade al bij al beperkt is gebleven. In de woning hing wel wat rook. Daarom hebben alles voldoende verlucht met een speciale ventilator”, licht brandweerkapitein Ive Van den Eynde van hulpverleningszone Rivierenland toe. “De oorzaak moet gezocht worden bij een blikseminslag aan de rand van het dak.”

De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet thuis.