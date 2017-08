Cyriac verlaat KV Oostende voor Turkse neo-eersteklasser

De Ivoriaanse spits Gohi Bi Cyriac, die vorige zaterdag nog in de basis stond van KV Oostende, heeft een contract van drie jaar getekend bij de Turkse eersteklasser Sivasspor, een club die pas teruggekeerd is naar de Süper Lig.

Cyriac verliet in de zomer van 2015 Anderlecht voor KV Oostende, in 54 wedstrijden scoorde hij 18 doelpunten voor de kustploeg. Vooral in zijn eerste seizoen was de 27-jarige Ivoriaan van goudwaarde voor KV Oostende.

Vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats aan Nany Landry Dimata. KVO leende hem uit aan Fulham in de Engelse Championship. Deze zomer verlengden de Britten de huurovereenkomst niet, waardoor Cyriac terugkeerde naar KVO.

Voor Cyriac werd het een productieve dag: uitgerekekend vandaag is de Ivoriaan jarig...