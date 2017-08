Is er binnenkort een tekort aan deze populaire ijsjessmaak?

Het Verenigd Koninkrijk zit met een tekort aan vanille-ijs. Een slechte vanille-oogst in Madagascar zorgt ervoor dat de prijs van vanille spectaculair gestegen is en dat sommige ijssalons de smaak niet meer kunnen aanbieden.

Enkele ijsbars in Londen verkopen geen bolletjes vanille meer en sporen hun klanten aan om ook eens een andere smaak te proberen. "Beste gelato aficionado's, onze vanille is momenteel out-of-stock", bericht bijvoorbeeld Oddono's Gelati Italiani, een gekende ijsjeszaak in West-Londen in hun ijsbar.

Een hevige cycloon en een slechte vanille-oogst in Madagascar heeft ervoor gezorgd dat de prijs van vanille met 500 procent gestegen is. Vanille is sowieso al een heel kostbaar en arbeidsintensief product en na saffraan een van de duurste specerijen ter wereld. Elke bloem van de vanille-orchidee moet met de hand worden bestoven en dan nog duurt het al snel vijftien maanden voor 'het zwarte goud' verkocht kan worden.

Nu de laatste oogst in maart in Madagascar is mislukt, is vanille pas echt een luxeproduct geworden. De prijs per kilo is 148 tot zelfs bijna 600 euro gestegen.

Vooral kleinere ijsverkopers in het Verenigd Koninkrijk kunnen deze prijzen niet betalen en dus is de meest populaire ijsjessmaak in veel ijsbars out-of-stock tot de nieuwe oogst binnen is.