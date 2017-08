Sam Bewley blijft Orica-Scott trouw

De Nieuw-Zeelander Sam Bewley (30) zal ook volgend seizoen in het shirt van Orica-Scott in het peloton rijden. De Nieuw-Zeelander zette zijn handtekening onder een contractverlenging, zo bevestigt de Australische WorldTourformatie dinsdag op zijn website.

Bewley is bezig aan zijn zesde seizoen bij Orica. Daarvoor kwam hij uit voor RadioShack.

Sportdirecteur Matt White onderstreept het belang van de ‘Kiwi’ in zijn team. “Elke ploeg heeft werkmieren nodig en Sam is de man die de arbeid levert. Hij maakt zijn handen vuil en doet de job wanneer het nodig is. Elk team heeft jongens nodig die zich 100 procent inzetten voor hun ploegmaats en leiders. Sam is zeker de man die dat bij ons doet.”

Bewley is door zijn ploeg opgenomen in de selectie voor de Vuelta. Het wordt zijn vierde deelname aan de Ronde van Spanje.