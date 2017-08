OH Leuven vist Bagayoko (ex-STVV) op

Oud-Heverlee Leuven heeft zijn selectie versterkt met de Ivoriaan Mamadou Bagayoko. Dat bevestigt het team uit 1B dinsdag op zijn website.

De 27-jarige Bagayoko, een zesvoudig international, is een polyvalente flankverdediger die zowel op links als rechts kan worden uitgespeeld. Hij tekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen (met optie op een derde).

Na zijn opleiding bij Africa Sports in zijn thuisland Ivoorkust speelde Bagayoko zeven seizoenen en 158 wedstrijden voor het Sloveense Slovan Bratislava. In de zomer van 2015 verhuisde de Ivoriaan naar Sint-Truiden. Hij speelde in twee seizoenen 52 wedstrijden voor STVV maar kreeg er geen nieuw contract. OHL vist hem nu op.

OHL, dat zondag al de komst van de Schotse aanvaller Tony Watt (ex-Lierse en Standard) aankondigde, begon het seizoen met een 1 op 6 na een 2-2 tegen Lierse en 3-1 verlies in Roeselare.