Dylan van Baarle wil in shirt van Cannondale-Drapac “grote klassieker winnen”

De Nederlander Dylan van Baarle fietst ook in 2018 en 2019 voor Cannondale-Drapac. De Amerikaanse WorldTourformatie bevestigt zijn contractverlenging dinsdag op de teamwebsite.

Van Baarle, ploegmaat van Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke, werd in 2014 prof bij Garmin (de voorloper van Cannondale-Drapac). “Ik voel mij hier thuis. Ik ben blij dat ik kan blijven en de ploeg is blij dat ik blijf”, zegt de 25-jarige Nederlander.

“Het gevoel is wederzijds”, vult teambaas Jonathan Vaughters aan. “We weten precies wat we aan Dylan hebben: talent, vastberadenheid en motivatie. Het is leuk geweest om hem de voorbije vier jaar bij ons te zien groeien.”

Van Baarle profileerde zich de voorbije seizoenen steeds meer als een renner voor het klassieke voorjaar. Hij eindigde in de voorbije Ronde van Vlaanderen als vierde, twee posities hoger dan in 2016. Ook in Dwars door Vlaanderen (achtste) en E3 Harelbeke (negende) haalde de Nederlander een mooie ereplaats.

“We hebben een heel goed team voor de klassiekers met Sep (Vanmarcke) en Sebastian (Langeveld). Als trio hebben we dit jaar iets opgestart en het is nog niet afgelopen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik wilde blijven”, aldus Van Baarle. “Ik wil een grote klassieker winnen. Dat is mijn doel en mijn droom. Ook hoop ik een Tourrit te winnen. Dat zijn mijn hoofddoelen voor de komende twee seizoenen.”