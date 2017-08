Discotheekgangers kijken toe hoe toerist wordt doodgeschopt in Lloret de Mar

Een jonge Italiaanse toerist is afgelopen weekend bijzonder zwaar toegetakeld tijdens een nachtje stappen in de Spaanse badstad Lloret de Mar. De jongeman belandde in een coma en overleed even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen drie Russische twintigers gearresteerd op verdenking van moord.

Niccolò Ciatti (22), een marktkramer in de buurt van Firenze, was tijdens zijn vakantie in Lloret de Mar met enkele vrienden naar een discotheek getrokken. Daar kreeg hij het op een gegeven moment aan de stok met drie Russen van 22, 24 en 26 jaar oud.

De jongemannen stelden zich meteen bijzonder agressief op en sloegen hun slachtoffer tegen de grond. Daar bleven ze op hem schoppen, tot hij na een harde trap in het gezicht niet meer bewoog. De vrienden van Ciatti probeerden hem nog te helpen maar stonden machteloos. “Het waren beesten”, zo zeiden ze in de Italiaanse pers.

Ook tientallen andere discotheekgangers kwamen niet tussenbeide. Sommigen hadden zich wel rond de vechtpartij verzameld om alles te filmen. Aan de politie verklaarden ze later dat er geen duidelijke aanleiding was voor het verschrikkelijke gevecht.

Ciatti werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in een coma belandde. Zondag overleed hij aan zijn verwondingen. De drie daders konden inmiddels gearresteerd worden.