KMI waarschuwt voor hevig onweer: overheid activeert noodnummer

Het KMI waarschuwt dinsdagochtend voor stevige onweersbuien. Een eerste buiengolf trok in de voormiddag vanuit Frankrijk over ons land. De meest felle onweersbuien leken voor het westen van het land bestemd te zijn. Deze namiddag volgen nog meer buien, die in de oostelijke helft van het land uitgroeien tot felle onweders met kans op hagel en windstoten tot 60 km/uur”. De FOD Binnenlandse Zaken heeft beslist om daarom meteen het nummer 1722 te activeren.

Aan de basis ligt nog steeds een opstoot warme lucht uit het zuiden van Europa. Op maandag werd ons land gespaard door een hogedrukgebied boven het noordoosten van Duitsland maar op dinsdag kwamen de onweders binnen langs de Belgisch-Franse grens, en dat al vanaf het ochtendgloren. Er is lokaal kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en felle windstoten.

De hogere temperatuur van de voorbije dagen doet de buien over heel ons land in activiteit toenemen. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. De wind waait eerst zwak uit zuidelijke richtingen en wordt later matig uit de westelijke sector.

Vanavond trekken de laatste onweders weg richting Duitsland. Het wordt dan overal droog en licht bewolkt tot helder. Op sommige plaatsen kunnen later in de nacht nevel en mistbanken ontstaan. Het kwik daalt tot rond 9 graden in Hoog-België, tot rond 13 graden in het centrum en tot rond 16 graden aan zee.

De matige westenwind wordt zwak uit het zuidwesten.

1722

Omdat er hinder wordt verwacht door het noodweer, activeert de overheid het nummer 1722. “Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt”, legt de FOD dinsdag uit. “Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.”

De FOD vraagt de mensen die bellen om geduld te oefenen. “Haak niet in want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog op. De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn”, klinkt het. “Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.” Indien de oproep onderbroken wordt tijdens het wachten, raadt Binnenlandse Zaken aan om wat later opnieuw te proberen.

Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch gedeactiveerd worden.