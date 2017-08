Ludo Somers is de nieuwe visrookkampioen

Essen - Visclub De Knorhaan uit Essen-Hoek organiseerde op zondag 13 augustus het Belgisch kampioenschap visroken. Acht deelnemers dongen bij café De Meeuw mee naar de titel van beste visroker, maar het was Ludo Somers die de titel en de trofee voor 2017 aan de haak sloeg.

Voor de deur van café De Meeuw kwam de oude visrookambacht weer even tot leven. Het niveau van de acht deelnemers was bijzonder hoog. Vooral de top 3 was aan elkaar gewaagd met een klein puntenverschil als resultaat. Uiteindelijk kwam Ludo Somers uit Essen-Hoek als overwinnaar uit de bus.

Het roken van de vis gebeurde ter plaatse, onder het toeziend oog van de juryleden, in een rookkast of rookton met zaagsel en houtkrullen van eik en beuk. De manier van roken is bij iedereen hetzelfde. Alleen de temperatuur kan wel eens verschillend zijn. Het is de bedoeling om de makreel goudgeel te krijgen aan de buitenkant maar toch nog sappig aan de binnenkant.



“De afgelopen twee jaren werd ik telkens tweede tijdens de visrookwedstrijd”, vertelt de kersverse visrookkampioen. “Ik besefte dat ik misschien toch iets moest veranderen aan mijn rookproces. Ten opzichte van vorig jaar heb ik dus enkele kleine aanpassing gedaan met betrekking tot het pekelen. Zaterdag had ik mijn recept thuis al eens uitgetest en met succes. De smaak was beter. Deze subtiele verandering aan het pekelproces was voldoende om een eerste plaats te behalen. Hoe ik mijn vis heb behandeld ga ik hier niet verklappen want dat moet geheim blijven.”

Opmerkelijk is dat Ludo zelf geen vis eet. “Ik ga heel graag vissen en ik rook heel graag de vissen maar eten doe ik ze niet. Ik kan er gewoon niet tegen. Toch heb ik vandaag en gisteren wel een beetje moeten proeven anders wist ik uiteraard niet of de smaak goed zat.”

Tijdens het roken konden bezoekers gerookte makreel en forel kopen, evenals verse maatjesharing en gebakken kibbeling.

Top 3

Ludo Somers Luc Raymaekers Claesens Lou

De vijf andere deelnemers waren Willy Gabriels, Fons Van Dorst, Roger Kerstens, Winny Goosen en Jolanda Somers.