Beker van Malle in het teken van Fair Trade

Malle - Naar jaarlijkse gewoonte staat komende woensdag 16 augustus de “Beker van Malle” op het programma. De vriendschappelijke zomerse voetbalderby tussen de eerste ploegen van Oost- en Westmalle wordt dit keer in Oostmalle afgewerkt en staat in het teken van “Fair Trade”.

De Beker van Malle is uiteraard in de eerste plaats een jaarlijkse vriendschappelijke pot voetbal tussen de buren uit Oost en West. Waarbij de winnaar één jaar lang de rivaal kan jennen door de titel “ploeg van Malle” te claimen.

Maar het gemeentebestuur wil de derby ook aangrijpen om de eerlijke handel onder de aandacht te brengen. Malle is immers al meer dan 10 een Fairtradegemeente. Zo zal de wedstrijd gespeeld worden met een Fairtradevoetbal, geschonken door gemeente. In de kantie zijn Fairetradeproducten te verkrijgen en is er een Fairtradetombola.

Schepen van mondiaal beleid en sport Elisabeth Joris geeft woensdag 16 augustus om 20.00 uur de aftrap in het Warandepark.