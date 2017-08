Dochter vroegere organist hoort werk van overleden vader: “Dit is een emotioneel moment voor mij”

Aartselaar / Antwerpen -

In de Sint-Walburgiskerk was het orgelconcert dat gespeeld werd voor de Nacht van de Antwerpse Kerken emotioneel beladen. Jan Noordzij speelde zowel een zelfgeschreven werk voor zijn eigen kleindochter Elena, als een muziekstuk van zijn overleden voorganger, met diens dochter in het publiek.