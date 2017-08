Feest op het Heuvelplein

Essen - Op 15 augustus organiseren café Heuvelzicht en café Den Block een nieuwe editie van 'Feest op den Heuvel'. U kan er genieten van drie bands waarbij drie frontvrouwen de lakens uitdelen. De toegang is gratis en er zijn verschillende eetstands aanwezig.

18u: Shotgun Sally is een rockabilly surf band die de muziek van de jaren '50 en '60 weer tot leven brengt met veel overgave en goede muzikanten met en nieuwe drummer!! en met een zangeres die een stem heeft alsof ze in de jaren '50 '60 geboren is met deze band ben je dus weer in de fame of rock & roll.

20u: The Screamin’ Rebel Angels is een vrij jonge Rockabillyband met vrouwelijke zangeres uit Brooklyn New York. De optredens zijn explosief en zitten vol power.

22u: Doghouse Rose speelt een mix van Rockabilly, Americana en Outlaw Country. Buiten hun eigen nummers brengen ze nummers van Johnny Cash, Denver, Elvis etc. Een Fender Telecaster geluid met de snikkende, ontroerende, dynamische en uptempo vocalen van Sara Beth op basis van roffels, poundin’drums en stuwende bas.