Nice mist topspelers Sneijder en Balotelli in Champions League clash tegen Mertens

OGC Nice reist zonder middenvelder Wesley Sneijder en spits Mario Balotelli naar Italië voor de heenwedstrijd tegen Napoli in de play-offs voor de Champions League. Sneijder trainde de afgelopen maand slechts individueel, nadat hij zijn contract bij Galatasaray had afgekocht. Hij is nog niet fit genoeg. Balotelli kampt met een hamstringblessure.