U zult het misschien niet graag horen, maar volgens wetenschappers moeten we dit gaan eten

Binnenkort overal op de menukaart: kwal. Dat is althans wat marinebioloog Silvio Grecio probeert te promoten. Het aantal kwallen in de Middellandse Zee neemt al meer dan tien jaar in een sneltempo toe. En om die plaag een halt toe te roepen, moeten we de dieren massaal beginnen op te eten.

Uit een recente studie van Sloveense en Portugese wetenschappers blijkt dat windmolenparken en boorplatformen in zee een ideale leefomgeving creëren voor kwallen. De laatste dertien jaar is het aantal kwallen in de Middellandse Zee met maar liefst 400 procent toegenomen.

Vooral het aantal parelkwallen is sterk gestegen. Die soort zorgt voor de ergste kwallenbeten met ernstige pijn, een rode huid en misselijkheid tot gevolg. “Die toename van het aantal kwallen vormt een groot probleem voor de biodiversiteit”, zegt professor Silvio Grecio, een van de voornaamste marinebiologen uit Italië.

Parelkwal Foto: ss

Daarom is hij aan het experimenteren met manieren om het zeedier smakelijk op ons bord te toveren. Volgens hem moet de mens nu het nieuwe roofdier voor de kwal worden. “Kwallen doen me een beetje aan oesters denken”, zo vertelt hij aan BBC. “Wanneer je ze opeet, merk je een explosie van zeesmaak in je mond. Ze bestaan uiteindelijk ook voor 90 procent uit zeewater, hé.”

Door de natuurlijke zoute smaak is het gerecht kruiden niet meer nodig. Bovendien zouden kwallen ook een grote voedingswaarde hebben. Zo zijn ze rijk aan proteïnen en collageen, en bevatten ze weinig calorieën. Meestal worden ze klaargemaakt met sojasaus of sesamolie. Grecio maakt ze zelf het liefst klaar op een gelijkaardige manier als calamares.

Smakelijk!