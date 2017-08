Man krijgt rijbewijs terug, maar wordt uren later opnieuw betrapt op rijden onder invloed

Een 44-jarige man uit Tervuren die maandag op de griffie van de rechtbank in Leuven zijn rijbewijs was gaan afhalen, dat eerder dit jaar was ingehouden wegens rijden onder invloed, is bij een politiecontrole op het middaguur betrapt op dezelfde inbreuk. Het rijbewijs werd onmiddellijk opnieuw voor 15 dagen ingetrokken.