Vandalen besmeuren mobiele studio van Randstad FM met graffiti

Mechelen - Vandalen hebben de nieuwe mobiele studio van radiozender Randstad FM volgespoten met graffiti. Zowel vooraan als achteraan en opzij zijn er tekeningen en woorden geschreven. De daders zijn voorlopig spoorloos.

Het was radiomaker Geert Bollé die het vandalisme maandagochtend opmerkte, toen hij voorbij de mobiele studio reed. “De studio is in een caravan ingebouwd. Die stond aan de overkant van ons radiogebouw in Battel. Maandagochtend zag ik dat vandalen de hele caravan hadden besmeurd met een verfspuitbus”, zucht hij.

Bollé hoopt dat de graffiti van de mobiele studio kan worden gehaald zonder dat alles helemaal moet worden herspoten. “Hopelijk krijgen we de zwarte verf er zo van af. Het zou spijtig zijn moest ook de grijze verflaag van de caravan schade oplopen. Herspuiten kost natuurlijk handen vol geld.”

“Wie hiervoor verantwoordelijk is? Ik heb er geen idee van. Het kan iemand geweest zijn die dronken was of jongeren die zich verveelden en op zoek waren naar een plaats waar ze graffiti konden aanbrengen. Ik hoop alleszins dat ze gevat worden zodat we de kosten op hen kunnen verhalen.”

Met de mobiele studio trekt radio Randstad FM van evenement naar evenement om er live te kunnen uitzenden. Geert Bollé en zijn team gaan nu proberen om de sporen van het vandalisme snel uit te wissen. In september moet de mobiele studio al opnieuw dienst doen tijdens Pukema in Puurs.

De caravan zal in de toekomst op een afgesloten parkeerplaats worden geplaatst om te vermijden dat er opnieuw vandalisme gebeurt.