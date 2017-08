Gigantische modderstroom sleurt minstens 300 mensen de dood in

Bij zware overstromingen en modderstromen in Sierra Leone zijn intussen al meer dan 300 doden gevallen. Hulpverleners kunnen het groot aantal slachtoffers niet bolwerken en smeken de nationale overheid om hulp.

Gruwelijke taferelen in Freetown: families die wanhopig in de modder graven op zoek naar hun familie en mortuaria die uitpuilen. Door de hevige regenval raakten in Freetown, in Sierra Leone, heler wijken bedolven door modderstromen, de meeste daar waren aan het slapen op het moment van de ramp en zagen de stroom niet aankomen.

De lokale hulpverleners stellen het enorme aantal slachtoffers niet aan te kunnen, op de nationale televisie smeken ze om versterking. “Ons mortuarium is te klein”, vertelt een hulpverlener, ook is er een nijpend tekort aan ambulances. “Hier hebben we er amper vier”, klinkt het nog.

Sierra Leone ligt bijzonder dicht bij de zeespiegel. Ook hebben de armere delen van de hoofdstad hebben een bijzonder slechte of geen rioleringen wat de kans op overstromingen danig vergroot.