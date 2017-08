Duizenden schildpadden komen aan op strand om eitjes te leggen

Het strand van Mexico is opnieuw bedolven onder de vele schildpadden die jaarlijks hun eitjes komen leggen tijdens de maanden augustus en september. Er wordt verwacht dat er zo’n 15 miljoen eieren zullen gelegd worden.

Het Mexicaanse ‘Playa La Escobilla’ is een strand van 15 kilometer lang dat jaarlijks duizenden schildpadden verwelkomt. De dieren komen elk jaar terug naar de beschermde kustlijn om er in alle rust hun eieren te leggen. Er wordt verwacht dat er tussen de 150.000 en 200.000 schildpadden zullen aanspoelen om er in totaal 15 miljoen eitjes te leggen. Toch zal er maar 10 procent van die eieren uitkomen omdat er, naast mislukte broedprocessen, nog altijd veel gestolen worden.