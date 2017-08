Politie: “Deze aanval op supportersbussen was duidelijk voorbereid”

Mortsel - Volgens de Lokale Politie Antwerpen was de aanval van “Antwerp-fans” op de supportersbussen van Beerschot Wilrijk van zondagavond goed voorbereid. De politie spreekt ook van een nieuwe generatie, jonge agressieve hooligans.

De hooligans sloegen zondagavond toe aan het Gemeenteplein in Mortsel. Tot net ervoor, in Boechout, hadden de supportersbussen van Beerschot Wilrijk nog politiebegeleiding, maar vanaf Mortsel niet meer. “Het is duidelijk dat dit voorbereid was, dat het traject bekeken was en dat er een kwetsbare plaats is uitgekozen”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert bij atv. “Ze konden op die plaats de bussen onbeschermd aanvallen. Volgens hem ging het om een nieuwe generatie van supporters, een “jonge, agressieve generatie”.

De Antwerpse politie gaat nu samen met de andere politiezones kijken of de combiregeling en de politiebegeleiding anders moet. Ook de clubs zullen daarbij betrokken worden.

Zowel Beerschot Wilrijk als Royal Antwerp FC veroordeelden de gebeurtenissen van zondagavond al fel.