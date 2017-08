Brandweer kan voorkomen dat oude Corvette helemaal uitbrandt

Schoten - Een oude Chevrolet Corvette is maandagochtend ternauwernood van de sloop gered. De oldtimer uit 1962 vatte vuur in de Plataandreef in Schoten, maar de brandweer was snel ter plekke en kon de schade beperken.

De eigenaar van de Corvette reed over de Botermelkbaan toen hij een verbrande geur rook. De bestuurder sloeg rechts de Plataandreef in en zette zich aan de kant. Intussen was ook de motor van de wagen stilgevallen en ontwaardde de bestuurder rookontwikkeling.

De man belde de brandweer, die snel ter plekke kwam en de schade zo kon beperken. Uiteindelijk brandde enkel een gedeelte van de motor af en is de oldtimer nog herstelbaar.