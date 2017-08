WIELERTRANSFERS. Keisse verlengt bij Quick-Step Floors, witte rook in dossier van Terpstra?

Brussel - Iljo Keisse zal ook in 2018 en 2019 het shirt van Quick-Step Floors dragen. De ervaren Gentenaar, 34, zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis voor twee seizoenen. Dat bevestigt de Belgische WorldTourploeg maandag op zijn website.

Keisse fietst sinds 2010 voor het team van Patrick Lefevere. De erg succesvolle baanrenner (met onder meer 26 zeges in Zesdaagses en meerdere Europese titels) groeide er uit tot een heel gewaardeerde helper die af en toe ook zelf kan scoren. Zo won hij in 2015 een rit in de Giro en in 2012 een etappe in de Ronde van Turkije.

“Iljo heeft zijn waarde al talloze keren bewezen. Hij is een echte ploegspeler die het teambelang altijd voorop plaatst”, aldus Lefevere. “We willen hem nog twee jaar laten meedelen in de successen van de ploeg en hem ook zijn ervaring laten delen met de jongeren.”

“Na zoveel jaar is dit als een tweede familie voor mij”, stelt Iljo Keisse. “Het zou gek zijn te verhuizen naar een andere ploeg en ik denk niet dat ik ergens anders een beter team zou vinden. Ik ben hier heel gelukkig en ook tevreden met mijn rol binnen de ploeg. Mijn werk wordt gewaardeerd door de teamgenoten en de sportdirecteuren.”

Keisse volgt met zijn contractverlenging het voorbeeld van teamgenoten Julian Alaphilippe, Fernando Gaviria, Philippe Gilbert, Bob Jungels, Maximiliano Richeze en Pieter Serry. Ook zij tekenden recent bij.

Ook verlenging voor Terpstra?

Het lijkt dan toch goed te gaan komen tussen Quick-Step Floors en Niki Terpstra. Teammanager Patrick Lefevere en de Nederlander hebben namelijk hun intentie voor een verlengd verblijf uitgesproken. “We zijn er bijna uit”, bevestigde Lefevere aan De Telegraaf, terwijl Terpstra al langer aangaf te willen blijven bij de Belgische formatie waar hij aan zijn zevende seizoen bezig is.

De 33-jarige Nederlander is geen goedkope en de vraag was lang of Lefevere hem met zijn nieuwe ploeginvulling nog kon betalen. De interesse van andere ploegen was onduidelijk. LottoNL-Jumbo heeft te weinig geld. Cannondale heeft al Sep Vanmarcke en Dylan Van Baarle voor het voorjaar. Bij Sunweb past hij niet in de ploegvisie. Orica-Scott, Katusha-Alpecin, Astana en UAE Fly Emirates leken de enige alternatieven indien Lefevere niet zou toehappen maar dat lijkt nu wel te gebeuren.

Foto: Photo News

Slagter ploegmaat van Cavendish

Volgend seizoen rijdt Tom Jelte Slagter niet langer voor Cannondale-Drapac, zo weet De Telegraaf. De 28-jarige Nederlander trekt voor vier seizoenen naar Dimension Data, waar hij ploegmaat wordt van onder andere Mark Cavendish en Serge Pauwels. Slagter krijgt een belangrijke rol in de heuvelklassiekers.

Ook sprinter Wouter Wippert verlaat de Amerikaanse formatie maar wie zijn volgende ploeg wordt, is voorlopig niet geweten.

De twaalfde van de Giro verhuist naar Astana

De Tsjechische wielrenner Jan Hirt draagt in 2018 en 2019 het shirt van Astana. De Kazachse WorldTourploeg bevestigt zijn komst maandag.

Hirt, 26, is bezig aan zijn derde seizoen bij het Poolse procontinentale CCC Sprandi Polkowice. Daarvoor reed hij een jaar in dienst van Etixx, de opleidingsploeg van Quick-Step.

De Tsjech debuteerde dit voorjaar in de Ronde van Italië. Hij werd er twaalfde op bijna 21 minuten van eindwinnaar Tom Dumoulin. In 2016 was Hirt goed voor ritwinst en de eindzege in de Ronde van Oostenrijk.

“Jan Hirt is een jonge renner die snel vooruitgang maakt”, zegt Astanamanager Alexandr Vinokourov. “De voorbije twee jaar heeft zijn progressie mij echt verbaasd. In de Giro bewees hij zijn ruime potentieel in grote rondes. Zijn komst naar een ploeg uit de WorldTour betekent voor hem een grote stap in zijn profcarrière.”

Katusha Alpecin strikt Italiaans klimtalent

De beloftevolle Italiaanse renner Matteo Fabbro krijgt volgend jaar zijn kans in de WorldTour. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Katusha Alpecin, dat het nieuws maandag bevestigt op zijn website.

Fabbro, 22, wordt door zijn nieuwe ploeg omschreven als een “heel getalenteerde klimmer”. “Het is een jongen om te koesteren. We volgen hem al twee seizoenen en zullen hem de nodige tijd geven om te groeien. Hij is nog jong en we hebben geduld. Er wacht hem een mooie toekomst bij ons”, aldus teammanager José Azevedo.

Fabbro komt over van Friuli Cycling Team. Dit seizoen kende hij met twee sleutelbeenbreuken al flink wat pech. “Deze stap naar een ambitieuze ploeg uit de WorldTour is als een droom die uitkomt”, zegt de Italiaan. “Ik ga er alles aan doen om het vertrouwen dat ze in mij tonen niet te beschamen.”

Hepburn blijft twee seizoenen langer bij Orica-Scott

De Australiër Michael Hepburn (25) heeft zijn contract bij Orica-Scott met twee seizoenen verlengd. Dat laat het WorldTourteam maandag weten op zijn website.

Hepburn maakt sinds 2012 deel uit van de Australische ploeg. Hij werd in 2014 nationaal kampioen tijdrijden en nam dit voorjaar voor de vierde keer op rij deel aan de Giro. Met Orica stond hij al drie keer op het podium van het WK ploegentijdrijden (2x zilver, 1x brons). Op de piste werd hij vorig jaar in de ploegenachtervolging wereldkampioen en viceolympisch kampioen.

“Ik ben sinds de oprichting van de ploeg erbij en in die periode heb ik een hechte band opgebouwd met veel renners en stafleden. Dit voelt echt als thuis”, zegt Hepburn. “Ik ben heel blij dat ik hier nog twee jaar langer kan blijven. Ik kijk ernaar uit om opnieuw de klassiekers van het Noorden te kunnen rijden nadat ik ze het voorbije seizoen miste door verplichtingen op de piste met de nationale ploeg. Ook het WK ploegentijdrijden blijft een heel belangrijk doel.”