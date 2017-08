Enorm containerschip “muurvast” op Westerschelde, verkeer in haven van Antwerpen verstoord tot vanavond

Door een technisch defect is maandagochtend het reuzencontainerschip CSCL Jupiter uitgerekend in de Bocht van Bath vastgelopen. Een bergingspoging kan pas vanavond rond 21u bij het volgende hoog tij gebeuren. Tot zolang is er voor de grote scheepvaart geen doorgang mogelijk en is de Antwerpse haven volledig geblokkeerd.

Uitgerekend op het meest kwestbare punt van de vaarroute naar Antwerpen – de scherpe Bocht van Bath op Nederlands grondgebied- is deze ochtend om 8u55 de 366 meter lange CSCL Jupiter “uit zijn roer gelopen”. Dat betekent dat net op het ogenblik dat voortdurend moet worden bijgestuurd, het roer van het 6 jaar oude containerschip blokkeerde of niet meer reageerde. De CSCL had kort daarvoor het Deurganckdok verlaten en zette met twee Nederlandse loodsen op de brug koers naar Hamburg. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, zal uiteraard verder worden uitgezocht.

“Het schip voer met een diepgang van 13,6 meter”, aldus administrateur-generaal én kapitein Jacques D’Havé van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) waaronder ook het Loodswezen ressorteert. “Het was hoogwater rond 8u33 en net nadien deed zich het ongeval voor. Momenteel liggen er al zeker acht sleepboten bij het schip. Maar wij hebben nu net opdracht gegeven om te stoppen met trekken. Het heeft nu geen zin meer. Pas rond 21u bij het volgende hoogtij zullen we een nieuwe poging wagen. Misschien kan de kapitein nog iets proberen met zijn ballasttanks maar dat geeft dan weer risico’s op verbuigingen. Dus lijkt het best te wachten tot het hoogtij.”

Foto: BFM

Berging pas vanavond mogelijk

“Een en ander betekent dat momenteel alle scheepvaartverkeer is gestremd. Zeker voor grote zeeschepen zal dat heel de dag het geval zijn. Voor kleine schepen bekijken we of er eventueel iets kan worden gerealiseerd maar zeker is dat niet.”

Op de Westerschelde hebben een aantal zeeschepen al rechtsomkeer moeten maken. In de haven liggen een aantal schepen tot nader order geblokkeerd.