VOR biedt groot gamma cursussen voor alle leeftijden

In Het Spijker kan u zich inschrijven voor de VOR- cursussen. Foto: Sylvain Liekens

Ranst - De vzw Vorming en Onderwijs Ranst heeft het grote aanbod cursussen en activiteiten die het in het volgend schooljaar aanbiedt, gebundeld in een brochure die binnenkort bij alle Ranstenaren in de bus valt.

Wie niet zo lang wil wachten kan ook op de gemeentelijke website vinden wat er allemaal te leren valt. Het uitgebreide aanbod gaat van beeldende kunst over muziek, woord en dans tot informatica en kooklessen. Ook de leeftijden van de cursisten varieert tussen zes en plus zeventig. Ook lezingen en een culturele reis naar het Land van Herve en de Voerstreek hoort tot het aanbod.

Wie wil inschrijven voor een taal of computercursus of een andere activiteit kan dat doen vanaf zaterdag 19 augustus tussen 10 en 12u in Het Spijker op het Broechemse Gemeenteplein 25. Ook op 23, 26 en 30 augustus en 2 september zijn er inschrijfmogelijkheden.

http://www.ranst.be