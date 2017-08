Meer dan 1.200 mensen wachten op donororgaan

Er wachten in ons land nog steeds meer dan 1.200 mensen op een geschikte orgaandonor, ondanks het stijgend aantal mensen dat zich laat registreren als donor. Een wetsvoorstel moet de registratie via de huisarts mogelijk maken, om de drempel nog te verlagen.

Patiënten kunnen soms jaren op zo’n wachtlijsten staan, in afwachting van een geschikt orgaan. Voor nieren kan dat tot vier jaar duren. “We moeten vaststellen dat sommige patiënten op wachtlijsten onvoldoende snel geholpen kunnen worden en helaas overlijden nog voor dat er voor hen een nieuw orgaan is gevonden”, aldus CD&V-kamerlid Els Van Hoof.

Nochtans is het aantal geregistreerde donoren de voorbije jaren alleen maar gestegen: 229.889 in april 2016 tegen 211.205 in 2015, zo blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. In 2005 waren dat er amper 32.557. Het aantal Belgen dat zich liet registreren om geen organen te donoren, bleef de voorbije jaren nagenoeg constant. In 2016 waren dat er 189.301.

Het aantal effectieve donoren is als gevolg ook gestegen. In 2015 werden er bij 315 overleden Belgen organen weggenomen voor transplantatie: 209 onder hen waren een zogenaamde hersendode donor en in 106 gevallen ging het om een hartdode donor. In 2010 waren dat er 263. Het aantal beschikbare organen steeg als gevolg tot 944 in 2015. “Toch blijven er tekorten”, aldus Van Hoof.

Om de drempel voor registratie nog te verlagen, heeft het kamerlid samen met Nathalie Muylle (CD&V) en N-VA een wetsvoorstel ingediend om de registratie als orgaandonor voortaan via de huisarts mogelijk te maken. Nu moet dat nog via de dienst bevolking.

De transplantatiewet in ons land hanteert het principe dat elke Belg verondersteld wordt donor te kunnen zijn, tenzij men dit expliciet weigert via een negatieve registratie. Naaste familie kan zich ook verzetten. Daarom is expliciete registratie als donor nog beter, aldus Van Hoof. “We moeten blijven inzetten op het positief donorschap. Want elke orgaandonor telt”, aldus Van Hoof.