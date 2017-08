Recordaantal reizigers eist geld voor te late vlucht

Al 10.000 Belgen hebben dit jaar een schadevergoeding geëist omdat hun vlucht meer dan drie uur vertraging had of omdat de vlucht werd geannuleerd. Dat is al meer dan in heel 2016.

Sinds 2013 kan elke gedupeerde reiziger een schadevergoeding vragen. “Zeker in de zomermaanden piekt het aantal claims. Voor dit jaar gaat het al om 10.000 klachten. In heel 2016 waren het er 9.000”, zegt Ralph Pais van Claim It, een organisatie die achter vliegtuigmaatschappijen aangaat om geld terug te vorderen.

“Die 10.000 claims gaan over een bedrag van 4 miljoen euro. Intussen is al 1,7 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald.” Vorig jaar werd in totaal 3 miljoen euro uitbetaald. Hoe verder je vlucht, hoe hoger het bedrag dat je als reiziger kan terugeisen, met een maximum van 600 euro.

Vliegtuigmaatschappijen zien ook nog een nieuw fenomeen opduiken: passagiers die supergoedkoop reizen en daarna een hoge compensatie aanvragen. “Ze reizen voor 50 euro en eisen dan 600 euro omdat hun vliegtuig vertraging had. Ik behandel zo almaar meer dossiers”, zegt luchtvaart­jurist Arthur Flieger, die geregeld voor luchtvaartmaatschappijen optreedt. “Je kan je afvragen of dat nog wel redelijk is.”

De vliegtuigsector vraagt duidelijkere regels. “Want ook onder rechters loopt de interpretatie van de bestaande regels sterk uiteen”, zegt Geert Sciot van Brussels Airlines