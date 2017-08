Red Star Line zoekt verhalen van hedendaagse vluchtelingen

Antwerpen - We werken niet vanuit de ivoren toren van het museum”, zegt Karen Moeskops van Red Star Line. Het museum werft vluchtelingen aan, die in hun kringen verhalen moeten vastleggen van lotgenoten.

Het Red Star Line Museum is de place to be als het over migratie gaat, en dan vooral in historisch opzicht. Nu wil het zijn aanbod uitbreiden naar meer hedendaagse voorbeelden van vluchtverhalen. Daarvoor zoekt het museum ‘veldwerkers’ die op pad gaan om met vluchtelingen te spreken. “We willen vooral mensen met een netwerk binnen die kringen”, vertelt ­Karen Moeskops van Red Star Line Museum. “Zeker mensen die zelf vluchteling zijn geweest, mogen zich aanmelden.”

Foto: Dirk Kerstens

De veldwerkers krijgen een vergoeding per interview dat ze afnemen. Maar eerst moeten ze een selectieprocedure en een opleiding doorlopen. “Na een gesprek volgt een opleiding van oktober tot februari. Daarin leren we hen hoe een diepte-interview af te nemen, hoe om te gaan met mondelinge geschiedenis en met welke psychologische aspecten ze rekening moeten houden. Een vluchtverhaal vertellen is voor een migrant niet gemakkelijk”, vertelt Moeskops.

Ze hopen op een tiental gemotiveerde veldwerkers. Een van hen is al gevonden. Wendy Abusabal Sanchez (46) uit Peru is al druk in de weer. “Ik houd me bezig met Latijns-Amerikaanse migranten die in de jaren 70 naar hier kwamen. Zo vond ik Daniel Torres, die met zijn vrouw en zeven kinderen uit Chili vluchtte.”

De veldwerkers moeten het gesprek daarna archiveren. In de periode 2019-2021 organiseert het museum een reeks exposities. “We weten nog niet helemaal hoe die er zullen uitzien, dat is inherent aan onze participatieve manier van werken. Het hangt af van het materiaal dat de veldwerkers afleveren. Zij hebben zelf ook inspraak in wat er zal gebeuren. We werken niet vanuit de ivoren toren van het museum.”