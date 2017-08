Kempense Jotti is Miss Elegantie

Oud-Turnhout -

De 22-jarige Jotti Verbruggen (centraal in het wit) is zaterdag in De Panne uit twintig kandidates gekozen tot winnares van de schoonheidswedstrijd Miss Elegantie. Daarmee wordt de Oud-Turnhoutse schone het volgende jaar als ambassadrice het levende uithangbord van Toerisme De Panne, waarmee ze het toerisme in de kustgemeente moet promoten.