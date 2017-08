Kalende man rooft ’s nachts kassa leeg

Duffel - Bij een pizzeria in de Kiliaanstraat in Duffel is ingebroken. Een onbekende man kon binnendringen en roofde op zijn dooie gemak de kassa leeg. Het personeel hoopt dat iemand een bruikbare tip kan geven.

De feiten speelden zich al vorige week dinsdag omstreeks 2.30u ’s nachts af bij de zaak Lounge Food & Drinks in de Kiliaanstraat. In eerste instantie leek het nog of iemand geld uit de kassa had genomen. Maar toen de bewakingsbeelden bekeken werden, werd duidelijk dat er een inbreker actief was geweest. De bewakingsbeelden zijn nu verspreid door personeelsleden in de hoop om een bruikbare tip binnen te krijgen die naar de dader kan leiden. Want die ging er met 1.250 euro vandoor.

“Op de beelden zien we dat het een oudere persoon is, met een langwerpig gezicht, kalend en grote oren. Hij heeft de briefjes uit de kassa en de muntstukken van 1 en 2 euro uit onze pot meegenomen. Hij heeft hier veertig minuten binnen geweest”, zegt Maureen Heymans van de pizzeria.

De politie van Bodukap onderzoekt de zaak.