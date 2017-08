Bekende professor Tytgat ligt op ramkoers met eigen KU Leuven

Jan Tytgat (57) is als gewoon hoogleraar toxicologie aan de KU Leuven diegene die ons uitlegt hoe gevaarlijk fipronil in onze eieren precies is. Internationaal geroemd, maar volgens zijn rechtstreekse bazen mediageil. “Ik word almaar meer tegengewerkt binnen de KU Leuven”, zegt hij. Zijn droom is dan ook niet langer geheim: ooit zelf rector worden en komaf maken met het gekonkel.

Dit weekend sprong Jan Tytgat in zijn wagen en stelde zijn gps meer dan duizend kilometer zuidelijker in. Tijd voor vakantie, even weg van met fipronil besmette eieren. De voorbije week was er geen dag ...