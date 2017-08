Kunstenaarskoppel Gil & Moti: “We lijken cartoons, maar dat is onze strategie”

Antwerpen 2018 - Het identiek geklede homokoppel Gil & Moti reist de wereld af voor hun kunstprojecten en ze stellen tentoon van Berlijn tot in New York. Afgelopen weekend waren ze in Antwerpen.

Moeilijk te herkennen zijn ze niet als we ’s morgens vroeg hebben afgesproken op het Astridplein in Antwerpen. Twee identiek geklede mannen met een knotje op hun hoofd, rijden met identiek hetzelfde koffertje naar me toe. Gil & Moti wonen in Rotterdam, maar waren in Antwerpen voor de Gay Pride en alle activiteiten daar omheen, waaronder hun eigen tentoonstelling in een galerie op het Eilandje. Al is hun aanwezigheid op zich eigenlijk ook al een performance.

Foto: Kioni Papadopoulos

“Veel mensen spreken ons aan en vragen of we tweelingen zijn”, vertelt Gil. “Dan vertellen wij dat we een koppel zijn en kunstenaar. Vaak komen daar heel interessante gesprekken uit voort. We doen mensen glimlachen en dat is precies onze strategie. Zo kunnen we alle onderwerpen bespreekbaar maken, ook gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit of politiek.”

Ze hebben één telefoon, één laptop, één agenda en één portefeuille. “We zijn 24u per dag samen”, zegt Moti. En nee, dat vinden ze niet beklemmend. “Vrijheid zit in je hoofd. Dat is ons belangrijkste punt.”

Als klasgenoten aan de kunstacademie van Jeruzalem werden ze al snel een koppel, maar het duurde een paar jaar voor ze ook als duo aan het werk gingen. Toen Gil & Moti in 1998 naar Nederland verhuisden, besloten ze zich hetzelfde te gaan kleden en alleen nog maar als duo te werken. Ze woonden een tijdje in een galerie waar ze kunstenaars uitnodigden om in hun privéruimte te exposeren. Toen gaykoppels in 2001 mochten trouwen, maakten ze daar een happening van met toenmalig burgemeester Ivo Opstelten die de ceremonie voltrok en toestemming had gegeven voor een honeymoon in het stadhuis. Gil: “Wat we doen als kunstenaar heeft altijd een grote impact op ons persoonlijk leven, maar dat hebben we er voor over.” Zo deden de mannen ook afstand van hun Israëlische nationaliteit om ook in Arabische landen te kunnen werken. “Als gay en ex-Israëli niet evident, maar dat maakt het voor ons juist interessant.”