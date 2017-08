Elke dag kaskraker bij Cinema Cabrio

Schoten - Bruno Peeters, Patrick Beauquesne en Frans Audiens projecteren vanavond voor het Kasteel van Schoten La La Land. De zesvoudige Oscarwinnaar is de opener van het festivalletje Cinema Cabrio, dat tot en met vrijdag elke avond een andere film in de aanbieding heeft.

Vorig jaar trok Cinema Cabrio, toen voor het eerst in de festivalformule, 1.200 filmliefhebbers naar het park. Het weer zat toen mee en de kwaliteit van de films deed de rest. De eerste dagen van deze week ­­be­loven opnieuw mooi zomerweer, maar daarna kan het mogelijk ook gaan regenen.

“Dat is het risico met een openluchtgebeuren”, zegt Beauquesne. “We raden alle mensen sowieso aan een dekentje mee te nemen, want zelfs bij goed weer kan het ’s avonds flink afkoelen. Mocht het toch regenen, dan verhuizen we naar de grote zaal van het kasteel. Ons programma gaat elke avond door.”

Elke filmdag, behalve maandag, begint om 14u met een gratis ­kinderfilm. Na La La Land biedt het avondluik van Cinema Cabrio nog Hidden Figures, De Premier (met in de hoofdrol onder meer de Schotense Tine Reymer), Big Friendly Giant en Viva Las Vegas, met Elvis Presley.

Die laatste lijkt de vreemde eend in de bijt, maar Patrick Beauquesne heeft een goede reden om de oude film te tonen, en wel precies op woensdag 16 augustus. “Die dag zal het precies veertig jaar ­geleden zijn dat The King overleed in Memphis. Viva Las Vegas is een film uit 1964 met naast Elvis ook Ann-Margret Olsson in de hoofdrol. Het wordt beschouwd als een van Presleys betere films.”

Het organiserende trio is de ­gemeente Schoten dankbaar voor de investering in een gloednieuw en 24 vierkante meter groot ­projectiedoek. “Het vorige, dat we nog recupereerden uit het ter zielen gegane Filmmuseum op de Antwerpse Meir, viel uit elkaar”, zegt Bruno Peeters. “Daarnaast hebben we weer meer comfortabele strandstoelen ter beschikking en serveren we naar aloude filmtraditie ook popcorn tijdens de vertoning.”

Cinema Cabrio, van 14 tot en met 18 augustus met vertoningen om 14 en 21u in het park van Schoten, gratis