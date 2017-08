Komende dagen warm en zonnig: ideaal weer voor wespen

De komende dagen wordt het warm en zonnig, ideaal weer voor wespen. Het is nu ook de periode waarin ze op zoek gaan naar zoetigheid op zomerse terrassen. Dit voorjaar zag het er bovendien naar uit dat we een echte plaag mochten verwachten. Maar dat laatste is lang niet zeker, meent Jens D’Haeseleer van Natuurpunt.

“Alles wees er dit voorjaar op dat we veel wespen mochten verwachten, omdat er toen extreem veel koninginnen waren”, vertelt Jens D’Haeseleer, bioloog en medewerker van ­Natuurpunt. “In Nederland telden ze er vier keer meer dan de voorbije jaren en zelfs zes keer meer dan in 2016.”

“Nadat de nesten zijn gebouwd, gaan de werksters aan de slag om de larven te verzorgen. Ze ­brengen muggen en vliegen aan, honderdduizenden in één week, om de larven te voederen. In ruil scheiden de larven een zoetstof af die de werksters eten. Die werksters – alleen zij hebben een angel – worden daardoor echte suikerverslaafden”, legt D’Haeseleer uit.

Rond deze tijd zit het werk erop. Dan worden de werksters niet alleen werkloos, maar hebben ze ook geen suiker meer. “Als echte verslaafden gaan ze op zoek naar zoetigs: bier, frisdranken, restjes op de terrastafel, enzovoort”, zegt de bioloog.

Verdrinken

Met veel koninginnen zouden we dus veel wespen mogen verwachten. Maar zeker is dat niet. “Want de nachtvorst heeft niet alleen de fruitoogst maar ook de wespennesten geraakt”, aldus D’Haeseleer. “Ten tweede bouwen wespen hun papierachtige nesten niet alleen in spleten, holle bomen of verlaten nestkastjes. Ruim de helft wordt onder de grond gebouwd. Bij zware lokale regens verdrinken ze. En er zijn zware lokale regens geweest. Ik durf me dus echt niet uitspreken.”

Wat u zeker niet moet doen, is naar een wesp slaan. Dat maakt hen alleen maar agressiever én hun gif maakt ook andere wespen gewelddadig. Citroengras, kruidnagel, geraniums, rozemarijn, groene munt en bergthee zouden wespen wel weghouden.