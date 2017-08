Organisatie houdt belofte: jumping wordt klassieker

Boechout -

Andy Van Linden (33), de uitbater

van stal De Rollebeek, had het voorspeld: een evenement als de jumping van Boechout staat of valt met het weer. “Gelukkig hebben we ons paardenevenement gespreid over drie dagen. Zo kwamen we toch nog aan de beoogde duizend bezoekers.” De toekomst van het evenement is nu verzekerd.