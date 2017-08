Antwerpse haven op zoek naar duizend nieuwe dokwerkers

De Antwerpse haven boert goed. Dat blijkt niet alleen uit de overslag maar ook uit de vele vacatures waar vaak een ‘talentenslag’ wordt uitgevochten met de IT-sector. Tegelijk wordt dit jaar een record aan nieuwe dokwerkers opgeleid en zal dit in 2018 nog verder stijgen.

“Zeker in de containerbranche zijn we soms het slachtoffer van ons succes”, weet Walter Van Mechelen, voorzitter van de havenwerkgeversorganisatie Alfaport/VOKA. “Er is te veel werk en een tekort aan dokwerkers, zeker gecombineerd met de zomerperiode. En de ‘dagmannen’ (vakantiejobs, red.) kunnen niet alles oplossen, want zij mogen niet alle havenjobs doen.”

Om daar wat aan te doen, besliste het secretariaat van de havenwerkgevers CEPA dit voorjaar om alle zeilen bij te zetten: in mei heette het dat men het totaal op te leiden dokwerkers zou optrekken tot 340 dit jaar. Niet alleen om de uitstroom door de vergrijzing op te vangen, maar ook voor het toegenomen werk. Daarbij wordt sterk ingezet op de verdere opleiding tot containerliftchauffeur.

Aantal opleidingen optrekken

Dat aantal is intussen in alle stilte nog verder opgetrokken. “Eind dit jaar verwachten we uit te komen op een volledige instroom van 450 nieuw opgeleiden, kuipers inbegrepen”, stelt CEPA-directeur Guy Vankrunkelsven. “Maar daar blijft het niet bij. Na de vakantie willen we in overleg met de sociale partners bekijken hoe we het aantal opleidingen tot havenarbeider volgend jaar nog eens gevoelig kunnen optrekken. Als het van ons afhangt – maar dat moeten we dus met de vakbonden dit najaar eerst bespreken – dan zouden we dit cijfer volgend jaar willen optrekken tot vijfhonderd of zelfs zeshonderd nieuwe havenarbeiders.”

Ook vakbondssecretaris Marc Loridan bevestigt de noodzaak aan nieuwe dokwerkers. “We moeten dit nog officieel maken maar we zullen effectief volgend jaar zowat zeshonderd nieuwe dokwerkers moeten aannemen. Onder hen honderd kuipers. Er is de gewone vervanging maar tegelijk is er het feit dat we ruim 240 dokwerkers tot chauffeurs willen opleiden. Die schuiven dus door en moeten op hun beurt worden vervangen.”